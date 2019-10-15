中市4000處一級工地 市府祭「空氣監視器」稽查

2019-10-15 20:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市打擊空污祭新利器！全市佈建500餘個微型感測器，利用「空氣監視器」偵測空污熱點空品變化再稽查；環保局指出，去年至今已查獲14件違法工廠空污，將再增設350座感測器，擴大逸散源防治，納入監測全市4千處大型營建工程一級工地外，另將輔導一級工地自主安裝感測器把關，提昇空污防治成效。

市議員黃守達指出，樂見市府導入科技稽查空污，但在輔導民間自設感測器、自行把關之餘，市府是否有能力稽核民間工程單位提報的數值真實性及可信度，避免流於形式，值得環保局再加強。

環保局副局長陳宏益指出，台中市空污PM2.5來源除固定污染源與移動源之外，有3成9來自逸散源，逸散源中又有5成6來自車行揚塵及營建工程等，台中市包括施工面積廣且工期長的一級工地約有4000處，有必要對逸散源加強對症把關。

陳宏益指出，台中市已與環保署合作，由環保署斥資2千萬元在全市空污熱點布建511座俗稱「空氣盒子」的微型感測器，偵測到數據異常就立即派員現場查緝，這些「空氣監視器」也發揮功效，去年迄今就抓到14件工廠違法偷排，共罰款3000餘萬元及追繳1億5000萬元的空污基金，硬體成本遠低於稽查效益。

有鑑於「空氣監視器」成效明顯，陳宏益說，台中市將分擔3分之1經費，將再增設350座擴增裝設點外，並將納入一級工地周邊道路揚塵防制空污。

陳宏益指出，目前台中市已率先要求公共工程及市府發包的大型營建工地自主安裝包括閉路監視器及微型感測器，即時監測工程污染情況，未來也將輔導一級工地自主裝設「空氣監視器」，盼與民間合作逐步達成污染減量，改善空氣品質的效果。

陳宏益強調，市售一般微型感測器成本均在萬元以下，應在業者可負擔範圍內，市府雖僅能輔導一級工地配合，若業者不配合，將列入「重點稽查名單」。

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