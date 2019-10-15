硬要放「韓」假 陳惠敏：國民黨中央與地方聯手擋民主

2019-10-15 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今宣布明起請假競選總統，立法院國民黨團阻擋「禁止帶職參選法案」，時代力量立委參選人陳惠敏批評，韓國瑜提前落跑，是為了逃避議會監督，國民黨中央與地方聯手擋民主。

陳惠敏表示，高雄市議會國民黨黨團先以史上前所未見「質詢要抽籤」的反民主手段，把韓國瑜市長與民意隔絕在外，「放假」市長韓國瑜今宣布明起請假拚選舉，提前落跑是為了逃避議會監督。

陳惠敏指出，立法院國民黨黨團今傍晚5時二度復議時代力量所提出的「揪出中國在地協力者」的「兩岸人民關係條例修正草案」，以及「禁止帶職參選」的「總統副總統選舉罷免法27-1及41條條文修正草案」及「公職人員選舉罷免法27-1及43條條文修正草案」，阻礙法案進行一讀。

陳惠敏批評國民黨地方議會擋民意，在國會也濫用議事規則，就是不讓民間共識很高的「禁止帶職參選法案」有任何討論的機會，她強烈譴責國民黨從地方到中央民選公職的反民主作為，高雄市民是完全無法接受的。

陳惠敏說，市長請假落跑不上質詢台，議員還拍手叫好，就是要帶職參選立委的落跑組，在地方議會就護好護滿，滿嘴威權時期「等待聖人降臨」的口號，還想要市民相信會從市民立場出發，來嚴格監督行政權，實在是既滑稽，又是對民主高雄的諷刺。

陳惠敏質疑市長帶職請假選總統，議員帶職跟著跑立委選舉，難道這就是國民黨的民主素養嗎？她和時代力量黨團會持續提案，直到將禁止帶職參選法案一讀付委，並儘速進行實質討論，力拚本屆國會完成立法。

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