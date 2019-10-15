17億租飛機遭質疑 陳吉仲批藍營扭曲事實、不排除提告

2019-10-15 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕農委會擬汰換執行空拍任務的2架老舊航攝飛機，國民黨立委馬文君質疑，農委會編列7年近17億元向廠商租用，但購入2架新機只要7億多，是否涉及圖利？對此，農委會主委陳吉仲今強調，馬的算法並未算到相關設備等，是故意扭曲事實，會再跟國民黨立委溝通，若在外散布不實訊息，將提告。

立院院會今進行對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢，民進黨立委陳歐珀質詢時表示，針對政府對於假消息、假訊息的處理，他給予相關建議，指國民黨團昨召開記者會，指控農委會花17億元向業者租用飛機7年，詢問事情真相。

對此，陳吉仲強調，租比買更划算、便宜，租要16億多元，且7年後飛機歸我們，買要20億元，國民黨少數政治人物配合媒體，故意扭曲事實，他們只講1台飛機購買成本3億元，但這不含設備、包裝、改裝等，不能執行任務，不能只算空機價格，他們是故意扭曲事實，我們已透過臉書、圖卡等對外說明。

陳歐珀批評，國民黨又在造謠了，大家對於這個訊息覺得很不可思議，他們在處理新聞時，難道都不用求證？建議主委應到國民黨團拜訪。陳吉仲說，會跟國民黨說明，但他們如果不是在國會殿堂，而是在外面直接說我們圖利廠商、散布不實訊息，他將提告，我們無法接受這樣的政治操作。

陳歐珀表示，政治是良心事業，要查明真相才發布新聞，政黨惡鬥人民不樂見，呼籲國民黨團批評應有所本，不要亂兜數據，用不實新聞造成社會混亂。

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