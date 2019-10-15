保障外送員勞動權益 勞動部長允諾一個月提配套

2019-10-15 11:37

〔記者謝君臨／台北報導〕國慶連假期間「foodpanda」和「Uber Eats」有2名外送員在外送途中車禍身亡，外送員的勞動權益引發各界關注。民進黨立委黃國書今於立法院質詢時強調，若認定業者與外送員之間是「僱傭關係」，就需符合勞基法規定，最起碼要有勞保等，要求勞動部一個月內提出相關配套作法，勞動部長許銘春承諾做到。

立院院會今進行對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢，黃國書質詢時提及，外送員是高風險的新興行業，各界關心勞動權利，詢問政府有無責任提升外送員勞動權利的保障？對此，蘇貞昌對黃國書的關心表達肯定之意。

蘇貞昌強調，勞動部第一時間快速反應，認定外送員跟雇主之間是僱傭關係，他特別堅持，對於連鎖、大型的企業，雖然是新興，但可透過勞動檢查要求它善待勞工；其次，業者訂出相關規則，讓外送員想賣命多賺點錢，如恐造成危險，主管機關也可主動要求，尤其針對新興的大型企業。

黃國書說，「Uber Eats」於2016年來台，「foodpanda」成立超過7年，但發生事情後才認定是僱傭關係，導致外送員無法獲得職災相關理賠，如果認定是僱傭關係，要符合勞基法，最基本要有勞保等，再來工時要怎麼認定，都是問題，要求勞動部盤點相關問題，並於一個月內提出相關配套作法。

對此，許銘春表示，對於此事將積極、儘速處理，勞動部尊重契約自由，但禁止「假承攬、真僱傭」，外送員的規範等非常複雜，包括相關配套、對策因應等，針對這兩起事故會加速檢討。許並承諾一個月內可提出相關配套作法。

而在外送員保險部分，黃國書指出，目前僅有意外險和第三人責任險，雇主不幫他們保營業用的機車險，因為比較貴，一年要2000多元，詢問金管會主委顧立雄目前研商的結果。顧立雄則回應表示，現行險種有用附加險的方式，將營業用機車納入。

黃國書強調，應透過制度、方案提升外送員的權益，詢問是否「協助外送員成立職業工會？勞動部的立場是什麼？」許銘春說，依照工會法，外送員要組工會是沒有問題的。

蘇貞昌則提醒，外送員非常辛苦，為了多賺錢拚命衝，「但要遵守交通規則，不能因為我是年輕人，我是弱勢，我就闖紅燈等違規駕駛」；蘇進一步指出，如果老是某家公司的外送員不遵守交通法規，將透過相關部會進行要求。

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