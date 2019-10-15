韓冰救父？ 許淑華：韓冰接下來3個月都不站台

2019-10-15 10:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、韓國瑜選辦副執行長許淑華今表示，國民黨總統參選人韓國瑜女兒韓冰在接下來3個月不可能出現在螢光幕前，幫任何候選人甚至韓國瑜站台拉票。

對於韓國瑜選情拉抬不起，是否上演「韓冰救父」？許淑華今在立法院受訪時表示，韓冰有在團隊幫忙，在網路行銷上提供不同想法，但據目前了解，韓冰不可能在選舉期間出現在公共場合，接下來3個月不可能出現在螢光幕前，幫任何候選人甚至自己的父親站台拉票。

許淑華解釋，去年九合一大選，候選人特別多，很多人希望韓國瑜站台，人手真的不夠用，韓分身乏術，就只能全家人都出動，這次大選自己已經是候選人，不需要選舉全家人都出現在螢光幕前。

不過，許淑華才剛說完，最後又自己補充說，她想在她最後的選舉期間，可能會請韓冰幫忙拜票吧。

此外，許淑華也說，韓國瑜副手人選現在不是這麼急迫，市長現在進入全台行腳行程，在地方關心庶民生活還有各行各業的產業列為優先，副手人選還有時間，韓有口袋名單，但不是現在優先要公布的事項，還是以行程到全國去走動，讓大家感受到韓親民的一面和對地方產業的了解。

對於國民黨主席吳敦義不接韓國瑜競選總部主委，許淑華表示，吳有表示說可以擔任榮譽主委，擔任哪個位子都沒有關係，尊重吳的決定，吳畢竟在輔選上還是全權委託副主席兼秘書長曾永權擔任總幹事，還是必須要全力進行輔選。

許淑華認為，這不會是切割，韓國瑜已經是國民黨提名的總統候選人，根本無從切割起，黨部跟韓辦也都充分配合，吳敦義不接主委應是認為自己擔任主委，效果會跟黨部一樣，希望韓找到更多不同力量幫助更好，韓會尋求德高望重的黨內前輩擔任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法