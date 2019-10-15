四天兩名外送員身亡 蘇貞昌：勞動部應要求大型連鎖公司

2019-10-15 10:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內兩大外送平台foodpanda及Uber Eats四天內接連發生兩起死亡車禍，對於外界質疑勞動部等到出人命才重視。行政院長蘇貞昌今日在立法院受訪強調，勞動部應該即時、不必憂讒畏譏，對於各種勞動條件及勞動關係，都要及早確定。

蘇揆表示，這一次勞動部迅速啟動勞檢，而且也確認外送員跟公司的關係。我們就知道其實是可以做的，但是過去政府部門常常憂讒畏譏，或是怕被批評侵犯地方職權，或是說企業自主營運。

蘇揆指出，他要求各部會以後對於這種大型連鎖、財力雄厚的公司，僱用這麼多人，尤其是年輕人，勞動部應該即時、不必憂讒畏譏，應要對於各種勞動條件及關係，都要及早確定，並且要求業者不能去訂定不合理的工作方式，以至於年輕人為了多賺幾個錢而賣命。

同時，也要呼籲任何人在馬路上都要遵守交通規則，縱使你再弱勢，都不能違反交通規則，因為你不但自己危險，也會傷害了其他用路人。

蘇揆表示進一步表示，要求各部會合作，不但勞動部要對於公司的勞動條件、勞動作為等要有啟動勞檢，尤其對這種大型連鎖公司，雖然它是新創事業，但是也要及早作為。

另外一方面，交通部和警察機關對於在馬路上，如果是哪一家企業的員工老是違反交通規則，這不只是對各該違反者課以責任，對於大數據調查起來後，該公司平常有沒有盡到要求員工遵守相關法令的責任，也要列為檢查的項目。

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