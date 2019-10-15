韓國瑜傳近日「放韓假」 姚立明笑了：不反對

2019-10-15 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜傳近期將開始「放韓假」跑選舉，國會觀察基金會董事長姚立明對此笑著說，「一點都不反對韓國瑜去用請假來面對選民，因為我一點都不覺得選民會贊成他這樣子如此沒有節制的請假」。

「我請問半年可不可以請，九個月、一年可不可以請，或整年不上班可以嗎？」姚立明14日在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」指出，沒有任何一個國家可以允許民選公職人員沒有任何理由、任意地請假，或半年不上班，如果可以請三個月，這完全不符合請假規則的基本道理。

姚立明表示，國民黨前主席朱立倫2016年總統大選時，至少是去登記為總統候選人後，成為法定理由開始請假，韓國瑜現在連法定的事都還沒發生，連總統候選人登記都還沒，但姚強調，「我一點都不反對韓國瑜去用請假來面對選民，因為我一點都不覺得選民會贊成他這樣子如此沒有節制的請假」。

姚立明表示提到，韓國瑜在2018年九合一大選時，做出所有承諾或發言，沒有人向他檢驗，所以去年才能風起雲湧，他現在做任何事、說任何話，都會被拿出來檢視是否違背過去的諾言，韓曾說過「該到議會備詢就被詢」、「用假日來選舉」，現在三天兩頭就請假，「這些都是他違背承諾的事情」，不會讓選民對他有任何正面印象。

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