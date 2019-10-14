林國慶以無黨籍參選嘉義縣立委 在野陣營協調添難度

2019-10-14 19:27

〔記者王善嬿／嘉義報導〕明年立委選舉，嘉義縣山區立委除民進黨提名現任立委陳明文競選連任，前民進黨立委林國慶10日國慶日透過臉書宣布以無黨籍參選，由於之前國民黨希望整合林國慶與登記國民黨初選的許能通，合力對抗陳明文，如今林國慶宣布參選，許能通也在臉書張貼「兄弟登山，各自努力」宣傳單，讓協調增添難度。

明年立委選舉，嘉義縣山區除陳明文、林國慶、許能通，還有國民黨籍簡明廉、以無黨籍表態參選的王金山，呈現5搶1局面。

國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯說，還是會盡力協調、不會放棄，他表示，雖國民黨籍有簡明廉、許能通表態參選，但完成初選登記的只有許能通；因黨中央還未決定是先提名後審核，還是不用提名就審核來推出人選，在野陣營如有共識要扳倒陳明文、贏得勝選，就有協調、整合的機會。

林國慶今受訪說，他一直都要以無黨籍參選立委，國民黨如要整合，希望可以就有共識的已經表態參選的人選，進行民調來推出人選，集中選票，才有勝選的可能。

許能通受訪表示，林國慶既然要以無黨參選，就各自努力、爭取選民認同，他已經完成國民黨初選程序，就等中央公布提名。

王金山認為，如他的宣傳口號「不分黨派大團結，建設山區拚經濟」，大家勤走基層聽取民意，在選舉登記日前，從鄉親的意見中整合出一個人選，以達到目標、終結陳明文。

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