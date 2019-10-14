大學校長可任命稽核主任 立委質疑校務基金監督失能

2019-10-14 13:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部、國立大學等今赴立法院進行109年度預算審查，立法委員鄭秀玲質疑，104年修法，讓國立大學校長可任命稽核人員，讓校務基金的管理、監督均由大學校長主導，監管形同失衡，要求教育部修法；部長潘文忠表示，會跟各校深入了解，後續研商。

時代力量立委鄭秀玲指出，「大學校長球員兼裁判！」，因大學校長是各校校務基金管理委員會的召集人，不料發現104年教育部修「國立大學校院校務基金設置條例」，讓年度收入在20億以上的校務基金，由校長設立專任稽核人員與主管，還隸屬校長底下，導致校務基金的管理及監督均由校長主導，監督形同虛設。

鄭秀玲再舉，台灣大學、交通大學、成功大學、清華大學、政治大學等校，僅交大由校務會議選出經費稽核委員會，其他4校仍僅由校長任命稽核室與稽核主任，有監督不足疑慮，過去更有台大、清大教授在校務會議提案，成立校務監督委員會或經費稽核委員會，但都未過關。

鄭秀玲認為，國立大學的校務基金須受到監督，可由具備校園民意基礎的校務會議接手，建議校務會議下設立常設的經費稽核委員會，而該委員會召集人由委員互推，目前大學校長設立的稽核室也應該移到該委員會底下，脫離校長監控，才能維持校務基金稽核的獨立性，呼籲教育部盡速修法。

潘文忠表示，此案需進一步處理，盼達到兼顧資訊公開透明，也讓校務可正常運作，未來會跟大學校長共同研商。

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