中選會委員案》藍委批綠色暴力 李俊俋：相關資料早提供

2019-10-14 10:18

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院委員會今天排審中央選舉委員會委員提名案，針對被提名人東吳大學人文社會學院院長黃秀端等5人進行審查，會議一開始，國民黨立委黃昭順、陳玉珍輪番上陣，批評相關資料太晚提出，民進黨企圖以多數暴力通過，但會議主席民進黨立委李俊俋表示，資料早在8月1日即提供，委員若想看早就看完了，裁示繼續審查。

立院內政委員會、司法及法制委員會今天排審中選會委員提名案，被提名人除了黃秀端之外，還包括內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律系教授陳月端、政治大學政治系副教授林超琦，以及成功大學政治系副教授蒙志成。

會議一開始，黃昭順即發言指出，會議資料需要時間消化，現在審查太過倉促，並批評這是「史上最綠的中選會」，再提及當初審查中選會李進勇案時，所引發的相關爭議；黃說，民進黨一定是用多數暴力通過，今天審查就是過水。

陳玉珍也附和黃昭順的說法，重申李進勇人事案造成波瀾，批評民進黨是綠色暴力、多數暴力，藍軍難以阻擋，但民主還是應尊重少數。

對此，主席李俊俋強調，相關資料早於8月1日就已送到各委員辦公室，如果委員想看的話早就看完了，裁示審查仍照常舉行。

鑑於中選會有4位委員任期將於11月3日屆滿，另有1名委員出缺，行政院於8月1日宣布依中選會組織法第3條規定，提名內政部常務次長邱昌嶽、學者黃秀端、陳月端、林超琦及蒙志成等5人為中選會委員，函送立院審查。

行政院指出，本次中選會委員提名，經考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自2019年11月4日起至2023年11月3日止。

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