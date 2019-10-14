2個年輕外送員之死！ 朱立倫點3大挑戰提醒政府

2019-10-14 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕國慶連假接連傳出2起美食外送員車禍身亡事故，外送員權益也因此引起外界熱議，平台與外送員的關係也被爆出是「承攬」而非「僱傭」，因此沒有加入勞健保。對此，前新北市長朱立倫今（14）日在臉書發文，建議政府修法方向。

朱立倫在臉書指出3點關於外送服務的管理挑戰，應盡速釐清平台是否以「假承攬、真雇用」方式規避企業責任，且工作意外明顯屬於職災，平台是否提供合理的工作保險、平台系統「遲到負評、多送多賺」的機制，是否容易造成外送員搶快壓力。

朱立倫認為「愛拚」是台灣人特質，也因如此，平台設計更不能只顧效率，還要考量安全，外送時應留「容忍適度耽擱的合理時間」，更要嚴禁超速，限制單量密度上限。另外，也要查清在平台方、餐飲商家與外送員間，收益是否有合理分配與對等議價權。

朱立倫建議成立「外送員同業工會」或「X平台配合商鋪協會」，協助個體戶的外送員與店家取得與平台方平衡的談判地位。

朱立倫強調，相當鼓勵科技新創，也談過許多過時法令的鬆綁，但在法令背後，還存在一種更根本的標準叫「公平」，現今必須確保亮眼的創新服務，不是建築在對基層勞動者的隱形剝削，及風險與責任的外部轉嫁。

針對外送員勞資爭議，勞動部昨日宣布，已邀請律師、學者研擬一套標準，擬藉此區分僱傭與承攬關係的區別，預計將於年底上路。

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