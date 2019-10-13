棄國造、採美規多管火箭？ 國防部：可自製絕不外購

2019-10-13 19:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕有媒體報導指，陸軍有計劃採購海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，藉此疑讓研發增程型精準火箭的中科院壓力，也有科研人士質疑是受到美方壓力所致。不過，國防部今日表示，國防自主是國家的重要政策，可以自製的武器裝備，絕不對外採購，相關科研案、軍購案則不予公開說明和評論。

國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略、整體防衛構想及三軍聯合作戰需求審慎評估。而籌獲途徑以國防自主為優先，針對無法自製的武器，或基於快速提升戰力考量，則以合作生產或軍購方式獲得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法