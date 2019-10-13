「承認台灣是國家」連署火速達標！ 白宮須正式回應

2019-10-13 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮連署請願網站「WE the PEOPLE」7日發起「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應，短短不到1週，在台灣時間今（13日）下午4點提前達標，意味著白宮須對此作出正式回應。

署名「K.W.」的網友7日在「WE the PEOPLE」發起連署 ，請願「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」；這名網友指出，台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民，1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選，是其他亞洲國家的典範。

另外，台灣也是美國夥伴，在其他國家發生災難時，派遣救難隊提供人道援助，台灣不但是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友，他認為：「現在是讓2300萬台灣人參加聯合國的時候了（台灣是唯一沒有聯合國代表的國家）」，唯有在美國正式承認台灣的情況，其他國家也會紛紛效仿，才能讓此事成真。

10萬份連署期限為11月7日前，但在台灣時間今下午4點提前達標，短短不到1週就完成，依照規定，白宮須在連署書設立之日起算60天內，也就是在12月7日之前，公開回應此請願內容。

我國外交部也留意到此項請願提議，外交部表示尊重，強調相關請願案為美國民眾自發性活動，將會密切注意請願案的後續發展，未來也將持續透過台美現有良好合作基礎與機制，深化雙方在各領域的友好夥伴關係。

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