酸不應簡化「芒果乾」 柯文哲：台灣扣掉3％都是台灣派

2019-10-13 11:14

〔記者歐素美／台中報導〕台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲表示，今天在台灣扣掉３％外，都是台灣派，以台灣主體性、台灣優先，只是每個人對保台的方法有爭議而已，不應該把台灣所有的問題簡化成「芒果乾」。

柯文哲是今天到台中市潭子區潭水亭參拜後接受媒體訪問發表上述說法。

媒體詢問柯文哲說，民進黨黨主席卓榮泰批評柯常批評民進黨的策略，實際上並不了解民進黨的策略，是「偷雞不著蝕把米」。

柯文哲想了一下後說「這個不用回應」，隨後又表示，太多的選舉是這個國家的問題，我們最糟糕的是手段到目標，後來用目標去合理化手段，整個執政目標只是為了要當選，從來不告訴我們當選要做什麼，最麻煩的是把當選變成最高的目標，去合理化其他的選舉，這是我目前在台灣看到的最大問題。

針對國、民兩黨將他當成假想敵，柯文哲說，國、民兩黨想太多，初選一開始就把柯文哲放進去，結果柯文哲沒有選，那初選要不要重來？「他們整天就是在想選舉」。

針對卓榮泰說「十分保台」，柯文哲表示，不敢講百分百，但今天在台灣扣掉3％外，都是台灣派，台灣主體性、台灣優先，只是每個人對保台及我對保護台灣的方法會有方法上的爭議，這樣而已，不應該把台灣所有的問題簡化成「芒果乾」。

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