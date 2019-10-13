陳師孟：「恐共」心態 「酸」習大大一句都怕被報復

2019-10-13 00:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」分享讀書心得，他最近讀的書，全部都與二戰期間納粹暴行有關，但也讓他有感，不少台灣人想到中國就不由自主產生同樣的「恐共」心態，尤其是檯面上的政治人物，明知中國政府對周遭國家任意霸凌，卻連一句話都不敢吭，不要說「幹話」、就算只是對習大大的一句「酸話」都怕被報復，這和當年瑞典政府不敢招惹史大林、害死華倫堡，如出一轍。

陳師孟說，他喜歡讀閒書，年輕時喜歡偵探小說、間諜小說、懸疑小說，但年逾半百後，胃口轉變，喜歡有歷史背景與政治意涵的小說，而且最好是近代的，不管情節是真實或虛構、或是半真半假，都有「開卷有益」的體會。像那一套八本的《金陵春夢》，書裡的蔣介石就比課本裡「看魚兒逆流向上」的蔣介石有趣很多，雖然同樣虛構騙人的，可是「抹黑的」就是比「抹粉的」有看頭。

陳師孟表示，自從上任監委，每天下班回家累得半死，以往平均1個月讀完1本，現在半年「拚」1本就會偷笑。他上任後讀的4本書分別是：《大屠殺：世界與猶太人，1933-1945》、《太陽花：寬恕的可能與限制》、《偷書賊》、《使者》，不知不覺中竟然全部都與二戰期間納粹暴行有關，每一本書除了使他對「極權法西斯」再次燃起怒火，也深切體認到人性的軟弱。

這些書中不約而同提到，有些猶太人好不容易逃過集中營的焚化爐，卻在回到原來住所時，發現已經被非猶太人的鄰居霸佔，連當初不及帶出的畫作、傢俱、餐具等值錢物品，都成了別人所有，而且一口否認侵占；更有猶太人因此被謀害。

這讓他想起兩件「二二八」與「白色恐怖」的陳情案，都是受害者的後人發現原先家族所有的地產「被消失」或被登記在他人名下，如今雖然有「促轉條例」，卻苦無具體証據可以要求返還。他在想是否「天下烏鴉一般黑」，70年前中國國民黨政權自中國潰逃到台灣，是不是也有人利用「二二八」或「白色恐怖」的氛圍，出於覬覦別人家產而誣陷檢舉無辜者？思之令人不寒而慄。

陳師孟表示，不少台灣人想到中國就不由自主產生同樣的「恐共」心態，這和當年瑞典政府不敢招惹史大林、害死華倫堡，如出一轍。難怪李明哲回不來、難怪熱比婭進不來、難怪聲援維族、藏族爭取獨立自主的台灣人少之又少。這次香港「反送中」抗暴運動，在台灣總算引起相當義憤，希望這是一個新的開始，台灣人再也不要走回頭路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法