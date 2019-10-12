盧秀燕為空污道歉 蔡其昌：值得肯定

2019-10-12 19:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕受境外污染物影響，以及大氣擴散條件不佳，中市局部地區出現霧濛濛景象，部分空品測站為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；而市長盧秀燕日前為空污問題道歉，立法院副院長蔡其昌今表示，她願意為欺騙市民的政見道歉並檢討，值得肯定。

依據環保署空品資訊預測，今日台灣吹東北風，可能挾帶境外污染物影響西半部沿海及離島地區；中南部近內陸地區風速稍弱，中部以南地區為下風處，擴散條件不佳，且夜間及清晨有渦漩產生，污染物易累積，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。

忠明、西屯、沙鹿、大里等測站空氣品質指標（AQI）都曾超過100橘色提醒，對敏感族群不健康，指標污染物為細懸浮微粒。但氣象局預報顯示，明起東北季風轉強，利於空氣污染物流動，空氣會明顯轉好，霧濛濛的現象可望消失，夜間及清晨仍可能達橘色提醒等級。

台中空品持續不良，盧市長9日到市議會進行施政總報告，民進黨議員戴上黑色口罩，要求她先道歉再報告。盧秀燕則表示，對於上任以來，未能夠完全解決空污，深感自責與道歉，也會概括承受，市政團隊不會氣餒也不會退卻，將繼續奮鬥。

對此，日前率先要求盧為「市長換人、空氣換新」競選政見跳票公開道歉的蔡其昌，今表示她願意為欺騙市民的政見道歉並檢討值得肯定。對於中火的改善，中央和地方應儘速推動燃煤發電機組更新為較環保的燃氣，不要將「緊急備用」的機組政治化，延宕空污改善進度；而中火只是空污部分因素，整體空污改善的政策也應儘速推出，不能只是空談，這是大家需要共同面對的議題。

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