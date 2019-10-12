中國明年實施「企業社會信用體系」 兩岸徵信合作惹議

2019-10-12 16:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國明年擬實施「企業社會信用體系」之前，中國福建品尚徵信公司與台灣中華徵信所正式簽署全面戰略合作協定，據中媒報導，這是兩岸民間徵信機構首次正式合作。不過，中華徵信所澄清，雙方是在企業徵信報告合作，未涉及個資。但民團質疑，相關徵信資料恐納入中國社會信用體系所用。

中國「對台31項措施」，包括兩岸徵信合作，國台辦上月例行記者會說明相關成果時表示，福建品尚徵信有限公司與台灣中華徵信所簽署合作協定，進一步推進兩岸民間徵信融合。

據中媒報導，台灣中華徵信所總裁郭曉薇7月親赴對岸簽約，雙方全面合作，有助兩岸信用大數據理論及應用研究，同時助力兩岸經濟社會融合發展。事實上，在中華徵信所支持下，人民銀行福州中心支行在中國率先試點開展台灣地區徵信查詢服務，至今年6月底為止，累計查詢台企、台胞在台信用資訊310筆。

陸委會表示，有關兩岸徵信合作，金管會考量涉及個資跨境處理，且中國大陸未有完善保護法令，為免國人涉及金融相關個資被作為其他用途，目前並未開放兩岸金融徵信機構往來及合作。

陸委會指出，據瞭解，中華徵信所提供服務是販售台灣企業信用報告，主要為國內企業公開資訊，例如財稅中心的企業營業狀況、商業司的企業登記狀況等基本資料，並未提供我金融聯徵中心相關資料。

中華徵信所副總經理余建中解釋，兩岸徵信合作，20幾年前就有了，否則台商怎麼在中國貸款與保險？而雙方簽署協定雖是由郭曉薇代表，但實際業務是由中國分公司處理。

不過，中國歐盟商會8月底公布報告指出，中國政府已蒐集大量數據，對企業行為進行社會信用評等，準備明年實施企業社會信用體系。報告並表示，企業將會被中國監管機構依據特定主題給予評級，同時對企業施加更大政治影響的評分標準，包括是否危害「國家安全」。

台灣守護民主平台理事宋承恩分析，中國若實施企業社會信用體系，台商未來恐怕都必須對是否支持「九二共識」、「一國兩制」表態。中國「個人」社會信用體系已引發極大爭議，企業社會信用體系近來也引起外商人心惶惶。在中國的政治意圖明顯下，難保兩岸徵信資料不會被社會信用體系所用。

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