未來國會要監督韓國瑜？ 黃捷修正：是時力在議會與國會都不缺席

2019-10-12 16:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷，今在同黨立委參選人陳惠敏競選辦公室成立現場指出，「未來國會要監督好韓國瑜...」，引起外界好奇；黃捷事後指出，當時已有修正說法，意思是時力在議會跟國會都不會缺席，會是最稱職的監督力量。

高雄市第七選區時代力量立委參選人陳惠敏，今舉行鳳山競選總部成立大會，除時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌及黨籍議員到場站台，包含南部反空污大聯盟、馬頭山自救會、和許多鳳山在地里長都出席力挺。

距離選舉剩下約90天，陳惠敏表示有信心「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」，會快樂、堅定地給鳳山和高雄帶來新希望。

活動由在地環保志工媽媽舞團熱舞開場，時代力量正副秘書長吳佩芸、簡嘉佑搭檔主持，現場湧入數百位支持者，一同為陳惠敏加油打氣，熱鬧非凡。

立委黃國昌表示，去年到高雄為市議員拉票，承蒙市民朋友支持，過去幾個月兩位議員表現有目共睹，也實踐了時代力量對高雄市民的承諾。

他說，守護台灣主權、捍衛台灣民主，是時代力量DNA，不用懷疑，時代力量推出一連串的法案也絕對不打假球，提出法案後，也會負責任的溝通、爭取台灣人民的支持和認同。

面對中國的威脅和滲透分化，黃國昌說，我們該做的不是選舉操作，而是在立法院裡認真通過法案，期待鳳山選民可以用「主權、勞權和平權」，來積極檢視其他黨的候選人，希望選民看清楚哪一個候選人真正跟人民站在一起，請大家支持「認真做實事」的陳惠敏進入國會，持續推動實踐公平正義的理念。

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