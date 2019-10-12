卓榮泰新北輔選 呼籲大家一起「護國保台」

2019-10-12 13:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨秘書長卓榮泰今天展開新北市輔選行程，上午到第11選區新店與立委參選人張銘祐舉行聯合競選總部各區輔選幹部擴大座談會，卓榮泰被問到2020的新北市立委選情，他信心喊話，指民進黨2016在新北市拿下9席，2020希望能守住既有席次，並且進攻新的戰區。

新北市立委第11選區包含新店、深坑、石碇、烏來及坪林區，民進黨徵召媒體人張銘祐挑戰國民黨現任立委羅明才，張銘祐表示自己家住新店區安坑，自香港發生反送中事件後，對台灣有深切的亡國感，不希望孩子長大無法享受台灣的民主自由，所以願意出來參選，即使在藍營票倉新店，他拜訪選民也得到很多人的支持。

卓榮泰希望張銘祐新人出馬，也能得到在地民代和地方人士的支持，包括3度參選立委的新北市議員陳永福、前議員廖筱清、前立委高建智、前立委陳朝龍等人，都到場表達對張銘祐的支持。

陳永福說，他參選3次，覺得新店的選民結構不易突破，但是這次有香港的反送中事件，激發很多人對一國兩制的危機感，張銘祐有很好的機會。

卓榮泰說，這次民進黨的選戰主軸就是「護國會、保台灣」，香港反送中事件從「破壞人權」、到「血腥鎮壓」、到「神秘暗殺」，讓大家看到中國政權的黑暗面，民進黨這次將總統與立委競選總部合而為一，希望能將總統、區域立委和政黨票整合，半年來小英的聲勢已經穩定上升，希望在立委和政黨票都能獲得更好的成績。

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