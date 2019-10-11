安定力量傳將再推區域立委 欲拉下北市「藍綠雙帥」

2019-10-11 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統、立委選戰可謂百家爭鳴，以推動愛家運動起家的新政黨「安定力量」傳出將在本月底再推第2波立委參選人，希望拉下台北市第3選區（中山、松山區）的「雙帥」蔣萬安和吳怡農。且為了拚奪國會席次，安定力量更要讓教會系統「動起來」，藉此拉抬選情。

據上報報導，安定力量預計將在本月底或11月初公布第2波立委提名人選。報導指出，包括桃園市、高雄市等，以及山地原住民、平地原住民將會是安定力量重點提名區域；更要挑戰台北市第3選區，與民進黨立委參選人吳怡農以及現任國民黨立委蔣萬安拚搏立院席次。

而在不分區立委上，安定力量除了比照過去信心希望聯盟的「形象牌」，更是要以「即戰力」作為考量，據悉，將會安排有選戰經驗、理解政治運作的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩，以及黨內副執行長毛嘉慶劃入名單內。

報導還稱，安定力量要利用教會再炒「反同」話題衝選票，讓教會系統「動起來」，更將研擬再北、中、南地區舉辦小型造勢，更將以祝福禱告模式，作為另類輔選方式。

安定力量在9月底提出第1波立委參選人，主席孫繼正指出，盼望成為關鍵少數，更喊出「迎回家庭、翻轉教育、還我公投」，將要求成立聯合內閣，與國會議長合作，爭取指派教育部長，以利有效影響教育政策。

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