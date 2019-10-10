接見日本訪賓 蔡英文：盼啟動CPTPP磋商 帶動更緊密台日夥伴關係

2019-10-10 14:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘，感謝「日華議員懇談會」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）等國際組織，也期盼日華懇能在國會提案，要求日本政府和台灣啟動「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的磋商，帶動更緊密的台日夥伴關係。

總統致詞時，首先代表中華民國政府及全體國民歡迎祝賀團成員在百忙之中，專程來到台灣出席我國的國慶盛會。

總統說，日本今年是令和元年，在安倍首相的領導下，成功舉辦G20大阪峰會，還在世界盃橄欖球賽連勝3場，往世界8強邁進，種種成就都是國際矚目焦點。接下來日本還將舉辦令和天皇的「即位禮正殿之儀」及2020年的東京奧運等重大活動，總統也預祝活動一切圓滿順利。

總統提到，由她擔任會長的台灣文化總會，最近在東京上野公園舉辦「Taiwan Plus」文化祭活動，吸引8萬民眾參與。這項活動一年比一年盛大，她也特別感謝日本各界朋友的大力協助。

總統指出，台灣跟日本是距離相近且交往密切的好鄰居，兩國的旅遊觀光、投資數字年年增加。每當台日兩地發生天災時，雙方人民都能發揮善意，幫助彼此度過難關。

總統提及，這幾年來台灣在國防、外交、經濟上都有非常重要的進展，但中國打壓台灣的力度也持續加大，例如最近威逼利誘接連挖走台灣邦交國。日本朋友的關心及聲援，讓我們感到溫暖，各位的支持是我們重要的後盾。總統也特別感謝「日華懇」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與WHA等國際組織。

總統強調，台灣作為國際社會積極負責的一份子，同時也是印太戰略重要的一員，希望未來能和日本積極合作，共同為國際社會作出更多貢獻。

總統提到，今年3月台美日三方共同在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）」活動，這是一項劃時代的重要成就，也顯現了臺日雙方在國際合作上的投入及決心。

總統也指出，最近，美國參議院外委會通過「台北法案」，支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）；希望「日華懇」也能在國會為台灣發聲，要求日本政府和台灣啟動CPTPP的磋商，相信可以帶動更緊密的台日夥伴關係。

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