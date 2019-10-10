高市國慶升旗淪造勢大會 巨幅國旗看板掉落險砸韓國瑜頭

2019-10-10 10:01

〔記者葛祐豪、許麗娟／高雄報導〕高雄市政府今天在高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，現場民眾不斷高喊「韓國瑜凍蒜」，現場儼然淪為韓國瑜競選總統的造勢大會；過程中也發生一段插曲，韓國瑜抵達現場時，先在舞台後方巨幅國旗拼圖上拼上第100塊的拼圖圖案，不料致詞過程中，這張大幅國旗拼圖突然掉落，一旁工作人員立即上前將國旗拼圖扶正掛回去，巨幅國旗險些打到韓國瑜本人。

高雄市政府今天早上在高雄展覽館廣場舉行國慶升旗典禮，高雄市觀光局估計湧入近萬民眾參加，將廣場擠得水洩不通。現場上萬名民眾則在台下搖旗吶喊，「凍蒜」、「韓總統加油」的聲音此起彼落，現場彷彿成了韓國瑜競選總統的造勢大會。

升旗典禮前，邀請樹德家商啦啦舞、立志中學軍儀隊、中正預校校友團鼓號樂隊表演。

不過，主持人老牌藝人熊海靈一開場，就帶領全場高喊：「中華民國萬歲」、「韓國瑜凍蒜」，讓人有點傻眼，隨著典禮進行，上萬名支持者情緒激動，不斷在台下高喊「韓總統好」、「韓國瑜凍蒜」，

上午8點開始升旗，高雄市長韓國瑜也跟著一起唱國歌，韓國瑜隨後與吉祥物，切蛋糕歡慶中華民國生日快樂。

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