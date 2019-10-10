韓國瑜國慶致詞 批民進黨「東廠仍舊在、肥貓處處生」

2019-10-10 09:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今天舉行國慶升旗典禮，市長韓國瑜國慶致詞時，花了大半時間批民進黨「東廠仍舊在、肥貓處處生」，強調台灣人民最需要的不是亡國感，最需要的是安全感，台灣年輕人最需要的是進入職場，不是戰場！

高雄市政府行國慶升旗典禮，今天上午在高雄展覽館廣場舉行，湧入近萬名民眾參加。

韓國瑜致詞時，先恭賀國家中華民國生日快樂，他說，108個年頭，從軍閥混戰、到對日抗戰，從國共內戰到退守台灣，從生死存亡到安定繁榮，從戒嚴體制到民主開放，從農業社會到工業科技，不論從任何角度來看，中華民國都是一個了不起的國家。

韓國瑜也感謝在每一個大時代裡面，為中華民國的奮鬥，而付出生命血汗的先烈先賢，他並稱讚前總統蔣經國解除戒嚴，開放黨禁報禁。

韓國瑜話鋒一轉，接著猛批執政的民進黨說，然而這麼多年來，民進黨把過去所有全台灣人民的奮鬥，變成民進黨自己的功勞，把所有台灣人民的辛苦血汗，變成民進黨自己的政績，永遠一副民進黨不欠台灣人不欠的樣子。

他說，民進黨這種高傲的態度，就在台灣社會默默的忍讓之下，「他們肆無忌憚，貪污腐敗濫權，所以今天的台灣，是一個東廠依舊在，肥貓處處生」的情況。

韓國瑜又批說，民進黨上任，開始整肅所有的老師軍人、警消及公務人員，抹黑成米蟲，讓原本敬業的社會中堅份子，蒙受不白之冤。從此軍公教警消內心，沒有辦法再心平氣和的過日子。

他指出，民進黨面對善良、勤勞樸素的勞工、農民、漁民也不手軟，一例一休幾乎把勤奮的勞工跟努力的企業主，逼上了絕境。

韓國瑜酸說，今天台灣一個年輕的大學生，一年的薪水不到30萬新台幣，比比皆是，但一個民進黨立委的兒子，可以在高鐵上直接把年輕人10年的薪水，放在高鐵上完全不當一回事。

他又說，今天與民進黨關係深厚的人，是在各個國營企業，坐領百萬高薪，但辛苦工作的軍公教同胞，老老實實、誠誠懇懇的一輩子退休金、養老院的錢，居然被砍，叫基層人民怎麼能夠活得下去？

韓國瑜表示，最近都在談亡國感，他想請問「是誰把中華民國變成這個國家？是誰在抹煞中華民國的歷史？是誰將擁有主權、軍隊、憲法的中華民國政府矮化？一天到晚拿中華民國跟香港來比較的是誰？」

他指出，中華民國外交的邦交國，一個接著一個斷交，在總統就職演說上，對我們的國號，中華民國這四個字避而不談的人又是誰？在國家重要的慶典上，越來越看不到中華民國的國旗，我們都有非常深的憂慮。

韓國瑜承諾，未來如果有機會擔任中華民國總統，會為軍公教、農民、漁民、勞工與年輕人，找回他們應該有的社會正義與公平的機會，永遠不會忘記世上苦人多，更要創造兩岸和平穩定發展。

他最後強調，當前台灣人民最需要的不是亡國感，今天台灣人民最需要的是安全感，今天台灣年輕人最需要的是進入職場，不是戰場。讓我們台灣再創輝煌，「這是最後也最寶貴的一次機會了」。

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