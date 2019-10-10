吳釗燮與美國議員聯名投書 籲太平洋國家重視台灣

2019-10-10 00:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），9日以「中國在太平洋崛起的影響力需要強韌的美台關係面對」為題，聯名投書美國媒體The Hill。文中提到，阻止中國勢力在太平洋地區持續擴張的最好方法，就是在該區域的國家能正視台灣在太平洋地區存在的重要性。吳釗燮並以「台灣外交部長」署名參與投書。

投書中提及中國以重金誘使我原邦交國吉里巴斯與索羅門轉向一事，並列舉中國在南海的諸多軍事行動，以及中國的「台灣介選計畫」，說明中國在太平洋地區日漸增加的野心，可能危及區域和平穩定。投書呼籲太平洋地區的民主國家應看見台灣在該區域扮演的重要性。

投書中表示，美國國會通過的諸多法案，如「台北法案」、「亞洲再保證倡議法案」等，都是向區域中的國家傳達美國在中國打壓台灣的同時，仍會持續支持台灣的訊號；投書並呼籲，台美與其他擁有共同利益的民主國家，應共同確保印太地區維持開放自由，並且讓該區能在往後數十年維持和平穩定。

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