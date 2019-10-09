蔡總統出席國慶晚會 讚桃園飛速成長、謝僑胞讓台灣被看見

2019-10-09 22:13

〔記者李容萍／桃園報導〕雙十國慶晚會今晚移師桃園高鐵站前廣場舉行，邀請多位重量級卡司演出，天氣涼爽怡人，國慶晚會籌備會主任委員、立法院長蘇嘉全以會場人潮沸騰及天氣好，稱讚這是桃園市長鄭文燦帶來的福氣。蔡英文總統致詞表示，今年，是台灣投資大爆發的一年，桃園是國門之都，公共建設及投資環境及市長施政滿意度是六都第一，桃園快速的成長，皆有目共睹。

蔡英文說，今年國慶晚會以「攜手世界．台灣耀飛」為主題，台灣的外交，向來充滿挑戰，她知道，僑胞朋友一直跟著大家一起努力，爭取台灣的國際參與，讓台灣被全世界看見。僑胞朋友們就是台灣「攜手世界」的最佳夥伴。只要大家團結努力、充分發揮台灣人的韌性，台灣一定能克服萬難，持續升級，在國際上發光發熱。

蔡英文說，今年，是台灣投資大爆發的一年，今年第二季的經濟成長率，也是亞洲四小龍第一，不僅台商回流投資總額超過6100億元，還有許多世界級的企業，像是Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟，都紛紛加碼投資台灣，支持跟肯定台灣；經濟有成長，政府也把成果分享給人民。包括減稅、連續4年提高基本工資，以及推動托育補助新制，來擴大投資下一代，也用長照2.0來照顧長輩，相信受惠的人，會感受到政府的用心，這3年多來，政府不論是改革或建設，都有很多成果。面對兩岸議題，也堅守主權，讓國際社會了解，台灣堅持的理念跟價值。

蔡英文指出，今年的國慶晚會首次在桃園舉辦。桃園這幾年飛快成長，大家有目共睹。捷運、建設，一項一項在做，剛剛所說今年投資大爆發，光在桃園就有37家廠商，1484億元的投資，預期創造超過1萬3000個工作機會。所以鄭文燦施政滿意度六都第一名；桃園正在積極建設、迅速發展，不但展現出台灣不斷躍升、蛻變的力量，也傳達我們走向世界的決心。

蔡英文還說，今年的國慶晚會有執行力超強的桃園市府團隊、還有國慶籌備會一起規劃，帶來橫跨老中青三代、不同語言和族群的演出，讓大家體會到台灣的多元與美好。她祝福僑胞朋友和台下好朋友有個愉快的夜晚，好好感受台灣的改變，好好享受精采的節目。

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