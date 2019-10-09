「器官摘取」酸中國！ 醫師：《南方四賤客》用字太精確

2019-10-09 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國卡通《南方四賤客》（South Park）以黑色幽默聞名，近期播出的橋段中諷刺中國對於言論自由的限制以及人權的迫害，事後被中國官方抵制、網友撻伐；《南方四賤客》再發「道歉聲明」狠酸中國，其中更以「高粱大豐收」（sorghum harvest）來反諷「器官摘取」（organ harvest）；外科醫師劉宗瑀表示，這次用詞實在「太精確」。

《南方四賤客》7日在推特和臉書等社群網站發出極具諷刺的「道歉聲明」，「就像NBA一樣，我們歡迎中國審查入戶、入腦、入心，我們超愛錢遠勝過自由民主，習近平也長得不像小熊維尼。請在本週三晚間10點準時收看我們的第300集，偉大的中國共產黨萬歲！希望你們今年秋天『高粱大豐收』！中國，我們現在和好了吧？」

其中一句「高粱大豐收」（sorghum harvest）在英語中與「器官摘取」（organ harvest）音相似，暗諷中國政府對政治犯或死刑犯採集器官的惡行。劉宗瑀就在臉書上表示，高粱「sorghum」的s和前面「autumn’s」的s讀音相連，因此才會聽到音同器官摘取（organ harvest）的發音；參與過器官移植的劉宗瑀笑說，這聲明真是「精確用字」。

劉宗瑀臉書全文

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