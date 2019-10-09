職災頻傳釀7死1傷 高公局、中油、台電遭監院糾正

2019-10-09 18:39

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園國際機場滑行道遷建工程、台灣中油台中輸氣管線工程，及台灣電力公司台中火力發電廠職災，去年總共造成7死1傷慘劇。監察委員張武修、王幼玲調查後認定涉有疏失，提案糾正高公局、中油、台電等國營單位，並要求與退輔會占近48％股權的泛亞公司皆應督促其協力廠商遵行勞工保險條例等勞動法令。

桃機公司委託交通部高公局代辦的滑行道遷建工程，去年8月在環場西路旁進行管溝露天開挖及接管作業，在開挖深度4公尺的坡面時，因無擋土支撐發生坍塌，造成3名勞工遭掩埋死亡。

監委表示，滑行道遷建工程由泛亞公司承包，自2015年11月開工起自本次工安事件期間，職安署共進行勞動檢查11次，其中停工6次、罰鍰9次，合計罰鍰255萬元。高公局未確實執行三級品管、各項施工查驗制度，且未落實工地督導責任，讓施工及監造單位未按圖施工，漠視工安，造成3死慘劇，無可卸責。

至於桃機公司則應於各項工程協調會議中，持續加強宣導各主辦單位維護施工品質及提升安全衛生措施，至屬重要。

台灣中油辦理台中輸氣管線工程，施工廠商去年9月於台中市梧棲區臨港路的管溝，從事26吋瓦斯鋼管的焊接作業，也因該管溝開挖深度達2.5公尺，且未設擋土支撐，坡面發生坍塌造成1死1傷。

監委指出，中油辦理輸氣管線工程，得標廠商逕自變更共同投標協議書辦理項目及所占契約金額比率，有違相關規定。另，施作超過1.5公尺深的管溝後，未設置警告標示、未待施作擋土支撐即任由人員下管溝工作，致工安事件發生，也與營造安全衛生設施標準及契約規定不符。

台中火力發電廠於二號機、八號機歲修期間，辦理相關設備大修工作，去年10月，施作廠商於二號機渠道出水口從事止水塊吊除作業，2名潛水員遭強力水流衝擊不幸溺斃；同年11月，4名勞工於八號機的空氣預熱器欲清理飛灰作業，熱端作業勞工不慎開啟轉動開關，造成冷端作業1名勞工遭捲夾夾死。

監委說，台中電廠接連發生職災致死案，遭職安署列為高風險稽查對象，每週進行安檢，台中電廠應善盡各項防護措施與危險告知標示。台電除所屬各單位加強工安查察機制，也應成立外控單位積極查核，並對各承攬廠商加強教育訓練。

此外，監委另發現，本案各國營單位與退輔會占47.91％股權的泛亞公司，依據職業安全衛生法相關規定，就職災補償仍應與承攬人負連帶責任。因此，建議得標廠商應督促其協力廠商遵行勞工保險條例等勞動法令，並對所聘僱的勞工辦理合於級距的勞工保險。

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