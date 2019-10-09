羅文嘉稱「販賣機之亂」是弊案 柯文哲：他狗屁啦！

2019-10-09 17:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「販賣機之亂」引發家長反彈，民進黨秘書長羅文嘉也批評智慧販賣機進入校園的政策，台北市長柯文哲今下午到議會進行報告、備詢，台北市議員徐巧芯和柯文哲說，羅文嘉稱「販賣機之亂」是弊案，柯文哲道歉就不再講販賣機，沒想到柯文哲卻回：「弊案？他狗屁啦！」

台北市長柯文哲未經家長討論推動「一校一智慧販賣機」政策議題延燒，徐巧芯今天下午在議場問柯文哲，販賣機之亂引起民進黨黨主席卓榮泰、羅文嘉以及羅文嘉的太太批評，「你覺得市府遭誰惹誰？」柯文哲直呼：「我覺得很奇怪，我都不選總統他們打我幹嘛！」

徐巧芯進一步詢問，認為他們這樣講，是因為政治有考量？羅文嘉甚至用弊案形容，說柯道歉就不在講販賣機。沒想到柯文哲脫口而出：「弊案？他狗屁啦！」

徐巧芯說，她接到校方陳情，學校莫名其妙接獲廠商通知，表示教育局已決標給該廠商，一定要裝智慧販賣機，廠商甚至要學校多設幾台，還不讓學校選擇販售商品，進貨時間也不告知，學校多次向廠商反映都沒有任何結果。

徐巧芯也說，學校發現有扣款問題時聯繫廠商，廠商也一直推託不處理，她認為教育局應該介入，不能只讓廠商直接和學校對口，可能會引發許多爭議，她要求教育局檢討租金以及電費算法，販賣機若出現扣款錯誤等問題，廠商應無條件賠償。教育局長曾燦金則在現場承諾改善。

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