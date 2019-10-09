不滿被指干政、韓國瑜有小三 李佳芬再告媒體人

2019-10-09 12:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安今天再到雲林地檢署具狀控告年代主持人安幼琪，並追加告訴張雅琴及鄭佩芳涉嫌妨害名譽及加重毀謗罪，且不排除還要告。

李佳芬繼9月17日、9月23日委託律師狀告名嘴洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬、年代電視台主播張雅琴等人涉嫌公然污辱、妨害名譽、蘋果日報社長陳裕鑫與不實報導的記者涉嫌妨害名譽後，今天三度到雲林再告，也是被告之一、擬參選高雄市第六選區立委的吳佩蓉也到場向李的律師抗議，互別苗頭。

郭羿廷、郭瓊茹、張捷安指出，今天提告的對象包括年代主持人安幼琪、追加告訴張雅琴與鄭佩芬，反駁外界指稱他們是「以訟止謗」或「用訴訟給媒體壓力」。

張捷安等律師強調，安幼琪涉嫌公開指稱韓國瑜有小三「王小姐」、李佳芬安插親信、閨密等進入高雄市政府、雲林農舍旁還有豪華別墅等不實謠言，且張雅琴與鄭佩芬即使在被告後依然故我，用誇張、聳動的語氣及言辭繼續黑韓及李佳芬。

張捷安說，客觀來看，選戰不到100天，法律如果要還委託人公道也是選後的事情，「以訟止謗」只是理想中的狀態，甚且可以諷刺地說只是假議題。

郭羿廷指稱，面對漫無邊際的不實惡意攻擊，當事人若無法透過法律程序保護自己，根本無法說服這個社會法治是有價值，且讓人質疑「公眾人物需要被更嚴格的檢驗」的論述是不是沒有底線？公眾人物有沒有最低的人格權？還是只要是公眾人物就可以被任意踐踏？那條界線應該在哪裡？新聞自由有沒有上限？

郭羿廷強調，新聞自由最大根據是公眾有知的權利，但若與「公眾知的權利」明顯無涉，媒體還受不受到新聞自由的保障？面對目前惡意黑韓或者是黑李佳芬的情況非常普遍，他們的委託人才會依法提告，不容惡意操作，也會備齊相關告訴資料向NC檢舉。

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