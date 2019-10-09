撤銷通緝未通知前案檢察官 監院請中檢檢討

2019-10-09 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕台中地檢署精股檢察官何建寬於9年前承辦一起詐欺案件，由於該案被告已被政股檢察官通緝，何另對被告發布併案通緝，而後被告遭緝獲，但中檢相關人員僅通知精股，而未通知政股，何建寬及其書記官也未知會政股，造成該名被告通緝雖已撤銷，但政股遲至前年才另行分案續行偵辦。監院請中檢檢討改進。

監察委員高鳳仙接獲一名涉犯詐欺罪的被告陳情，指台中警方於2010年8月將他的案件函送中檢，中檢對他發布通緝，而後他因涉及另一起詐欺案，遭併案通緝，翌年7月他被緝獲移送中檢，但中檢相關人僅通知後案承辦書記官，漏未通知前案承辦書記官且未分案，造成中檢遲至2017年1月才重啟偵辦前案。

高鳳仙調查，陳訴人於2010年至2011年間先後涉犯詐欺等罪，經中檢於2010年11月發布通緝。而後，檢察官何建寬指示書記官何竹筠於2011年4月製作併案通緝書，對陳訴人發布併案通緝，該通緝書載有原通緝案號及偵查案號。

高鳳仙表示，陳訴人於2011年7月25被緝獲，書記官於27日製作撤銷通緝書，但精股檢察官何建寬未依規定讓先前已發布通緝的政股檢察官訊問，書記官也未將撤銷通緝書稿先知會政股，造成收案及通緝在先的案件雖已撤銷通緝，卻遲未另行分案續行偵辦。

高鳳仙說，2017年1月中檢因清理檔卷，才發現該案已撤銷通緝尚未分案，於同年1月19日改分偵緝案，自2011年7月27日撤銷通緝日起至2017年1月19日改分偵緝案之日止，延宕分案偵辦超過5年。檢察官何建寬、書記官何竹筠未依規定通知前承辦股並訊問，延宕偵辦時效長達5年餘，核有違失。

高鳳仙指出，本案為同一檢察署就同一被告為二案以上通緝，被告緝獲時後案承辦人員疏未通知前案承辦人員，導致延宕偵辦時效等情，實務上類似案件並非罕見，法務部應持續檢視實務運作情形與需要，適時採取一案一緝、併案通緝，或其他折衷方式等，確保國家刑罰權行使兼顧被告權益。

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