登天安門城樓看中國閱兵 黃智賢竟問：台灣怎不回歸？

2019-10-09 11:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天是中華民國國慶，不見統派祝賀，不過，他們卻參加中共十一國慶，還登上天安門城樓。資深媒體人黃智賢日前接受中國媒體「深圳衛視」專訪時表示，「在現場看到整個閱兵的過程，整個慶典，所呈現出來的氣度，你在現場的感受就是『怎麼不回來（回歸）？』」

黃智賢稱，「在現場聽習近平的講話非常的激動。忍不住會想到我們中國，百年的國難，一直到今天，我們要站起來、我們中國要強，要讓人民幸福，最後一塊拼圖是什麼？當然台灣。而他講話的時候，牢牢地一以貫之了他的立場沒有改變，就是和平統一、一國兩制，特別強調兩岸關係要和平發展。發展的時候要實現我們的完全統一。所以，『完全統一』，沒有台灣怎麼會是完全的統一呢？」

黃智賢說，她在天安門現場，坐在觀禮台上面，感覺每一個遊行的人，每一台經過的花車，每一個閱兵走過的分列式，感覺手伸出去就可以摸到那種，「我們中國人真的站起來的自豪的感覺，所以我很激動，很感動，然後很驕傲。」

中共日前舉行建政70年十一國慶，據了解，包括資深媒體人黃智賢、前新聞局駐外官員郭冠英、台大榮譽教授張麟徵、台灣海峽兩岸和平統一促進會會長郭俊次等人與統派政黨皆出席。

據指出，對岸此次邀請多位國民黨大老及退將，但這些人因擔心「中共政治代理人」相關修法以及月退俸，最後並沒有前往。不過，統派政黨包括統一聯盟黨前主席戚嘉林、黨主席紀欣、統促黨主席張馥堂、愛國同心會周慶峻等人都出席，但卻未見新黨主席郁慕明。

陸委會在上週例行記者會表示，此次中共十一國慶並沒有「兩岸條例」第9條之3的指標人員參與。並呼籲赴中國大陸參訪應考量國家尊嚴，注意社會觀感及法律規定，共同維護國家整體利益，以免落入中共統戰陷阱，成為中共統戰樣板工具，而傷害中華民國的國家認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法