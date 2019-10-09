郭董之外、終於談自己 蔡沁瑜曝第一份工作踩到腦漿…

2019-10-09 11:21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭辦發言人、永齡基金會副執行蔡沁瑜，今日接受周玉蔻廣播專訪，透露自己身為郭台銘辦公室發言人，一個月內就處理「選不選總統」這樣的重大議題，尤其蔡沁瑜被小六的大女兒問，「郭董怎不選！我們班同學的爸媽都要投他！」蔡沁瑜並透露自己是「主選派」。

蔡沁瑜說，當時她十分確定郭台銘要選總統，能夠讓自己有不同的歷練，才放棄在年代做專案的優渥待遇轉職，開啟發言人生涯，郭董不選，她坦言，「我很失望」，還在搭計程車時被司機拜託，「郭董要出來救救我們」。

蔡沁瑜的大女兒現在能健康上學，但曾在兩歲時罹患血癌，現在僅要半年追蹤一次，蔡沁瑜回憶，那時她告訴丈夫絕對不能在女兒面前哭，她自己都是哭完才去醫院看女兒，還跟女兒說，「要住院是因為妳身體裡有大野狼，我們要把牠趕走」，但也因為一家人有共同的目標，那段日子家人感情緊密。

蔡沁瑜還在節目上，談論自己第一份記者工作是高雄有線電視台社會記者，大半夜拜託媽媽載她去現場採訪，還曾踩到腦漿，後來連線時被台北主管發現，調到北部採訪連戰、宋楚瑜等政治大人物，再坐上主播台的經歷。

主持人盛讚蔡沁瑜的發言柔中有剛、剛中有溫婉，就是因為這樣的人生經歷練出來的。

郭台銘確定不選總統了，特定媒體沒停止罵過郭。而郭柯之前吵成這樣，現在郭台銘跟柯文哲相處沒有問題，蔡沁瑜藉機向韓粉喊話，「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友」。

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