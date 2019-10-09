政治犯300多億財產遭沒收 台教會籲政府盡速「返產」

2019-10-09 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在戒嚴時期政治犯財產遭國民黨政府沒收，總值高達300多億元，台灣教授協會今日召開「返產：戒嚴時期不當沒收財產應盡速處理」記者會呼籲，促轉會撤銷5千多名受難者有罪判決後，相關賠償或財產返還，政府應盡快訂出時間表。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，台灣過去歷經長時間的白色恐怖及戒嚴時期，先不論程序正義，許多法律條文制定嚴格，都是重罪或唯一死刑，並沒收財產充公。

陳俐甫指出，很欣慰民進黨執政後，促轉會依法撤銷政治受難者有罪判決，據國防部統計，當年被警總沒收的財產高達279筆，總值達300多億元，這些不義之財至今仍未處理。

陳俐甫提及，過去不能這樣過去，不能說現在好好管它過去做什麼，那些都是人民財產，政府進行轉型正義理應處理。不是要求政府馬上完成，至少財產返還的時程，應有實質進度時間表。

台灣教授協會北區執委許文堂表示，沒收財產處分包含不動產和動產，279筆僅是不動產，動產部分還有黃金、金錢及傢俱等，以前黃金非常值錢，這都沒有算進去，像商業鉅子黃添樑光是房地產就20幾筆，家中現金77萬元，所有財產都被沒收。

從檔案可知，沒收財產有四大流向：一、解繳國庫，二、頒發檢舉獎金，三、辦案獎金及破案費用，四、不動產為情治機關，甚至是特務個人使用。例如以前迪化街有一名民眾逃亡後，情治人員就直接進駐他的家。

許文堂批評，檢舉辦案獎金是冤案的制度性誘因，檢舉人、辦案者領取獎金「發大財」是泯滅人性的做法，任何人都不應透過不義行為圖利，更何況是國家，盼立院盡快制定法律返還財產。

「沒收財產就跟土匪沒兩樣！」台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕也批，政府撤銷有罪判決、恢復無罪後就應該賠償，促轉條例通過一年多，到現在什麼交代都沒有，時間是轉型正義最大敵人，相關工作應加速處理。

新店選區民進黨立委參選人張銘祐哽咽表示，新店監獄、安坑刑場都在新店地區，白恐時代台灣許多菁英遭受黨國迫害，許多受難者年紀很大不能等，財產返還不能再拖。

張銘祐提及，安坑安華街一帶現在是公墓，像這樣槍決人犯的安坑刑場，應該要讓年輕人知道歷史，他若當選立委將推動不義遺址保存及清楚標示，讓促轉會提升至2.0。

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