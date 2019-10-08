回覆出席國慶大會卻無下文？陳水扁怒嗆：是詐騙集團？

2019-10-08 22:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今透過臉書指出，收到國慶大會的邀請卡，也在9月中旬回覆大會處接待組勾選「親自參加」、「與需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，結果沒有下文？這是「詐騙集團」還是把他「裝肖耶」？阿扁應邀出席國慶大會，蔡總統、大會主席立法院長蘇嘉全敢趕走他嗎？

阿扁認為，參加國慶大會不是承認中華民國現行體制，而是認同「一邊一國行動黨」的訴求：一、取消威權遺緒國慶大會，二、要領台灣國民身分證。

他指出，正如阿扁1989年參加萬年國會末代立委選舉，進入體制不是承認體制，而是診斷體制、改革體制，進而推翻體制，1990年阿扁領銜提出261號大法官釋憲案，終於完成國會全面改選。

阿扁問，為什麼國慶大會可以取消，頂多以慶祝酒會或茶會代替，才不會勞民傷財！請聽歷任總統怎麼說：

一、蔣介石：中華民國已滅亡。

1950年3月13日蔣介石於陽明山莊演講〈復職的目的與使命〉，他說：「我們的中華民國，到去年 （1949） 年終，就隨大陸淪陷而已滅亡了，我們今天都已成了亡國之民。」（參閱《總統蔣公思想言論集：演講》第23卷第129頁）

二、李登輝：中華民國根本沒有存在。

2003年8月23日李登輝以總召集人的身分出席「511台灣正名運動」誓師大會時說：「我曾經是中華民國八、九屆的總統，現在要正名有相當意義存在，因為中華民國根本沒有存在，為何還要用中華民國的國名？陳水扁總統沒有辦法公開講，我已經退休，可以大聲說我們的國名是台灣。」

三、陳水扁：中華民國是啥米碗糕。

2007年8月31日正在推動以台灣名義加入聯合國的阿扁說，「拿中華民國名義重返聯合國，根本就是政治笑話」，「請問中華民國是啥米碗糕？你的範圍，你的領土範圍多大，中華民國你說，要不包括中國大陸，包括外蒙古，人家會當你是瘋子，這是政治笑話。」

四、蔡英文：中華民國是流亡政府。

2010年5月25日新北市長候選人蔡英文參加台教會舉辦「中華民國流亡台灣六十年暨戰後台灣國際處境新書發表會」，台教會會長陳儀深等學者都出席。蔡英文表示「我知道，我不能用法律學者或歷史學家的角度來看待中華民國的問題」，「必須在成長中的台灣意識來看中華民國這個問題。中華民國是一個流亡政府。」

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