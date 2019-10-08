新北國慶不辦升旗典禮改爬山 侯友宜臉書遭韓粉砲轟

2019-10-08 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前盼國民黨執政縣市自辦國慶升旗典禮，但新北市政府卻不舉辦，國慶日當天將由市長侯友宜率各局處首長手拿國旗，一起爬觀音山。消息一出讓許多韓粉不滿，繼昨日在臉書「洪秀柱小辣椒後援會」開罵後，今（8）天更直接湧入侯友宜臉書留言砲轟。

吳敦義7日表示，希望15個藍營執政縣市在經過溝通協調後，一起在10月10日當天舉辦升旗典禮，非執政縣市改由地方黨部辦理，讓國旗能在台灣各地飄揚，但新北市政府卻宣布，10日國慶日當天不舉辦升旗典禮，原因為國慶日與元旦相當接近，因此在2020年1月1日會舉辦元旦升旗典禮。

而新北市民政局長柯慶忠今在議會答詢時表示，市府沒有舉辦升旗典禮，而是規劃由侯友宜率領市府各局處首長，手拿國旗登山，目標是觀音山的硬漢嶺。

許多韓粉得知消息相當不滿，紛紛湧入侯友宜臉書最新文章留言開罵，「可以把選票還給我嗎？真是瞎了眼」、「一直都很欣賞他，但今天我算看透他，原來是藍皮綠骨，不挺韓是正常的」、「市長是國民黨提名當選的，支持國民黨的總統人選，支持黨主席的升旗典禮不是理所當然嗎？」、「你反韓反得有點走火入魔了」、「換了位置就真的換了腦袋嗎？」。

但也有不少侯友宜支持者力挺，留言「侯市長 加油！」、「侯市長做你自己，支持你！」、「謝謝市長跟市府團隊的辛苦付出，感謝」。

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