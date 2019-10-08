北市教育局強推販賣機入校園 議員揭廠商年賺暴利3000多萬

2019-10-08 17:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲未經家長討論就推動「一校一智慧販賣機」政策議題延燒，民進黨議員許淑華、吳沛憶今下午召開記者會，質疑台北市政府草率推校園販賣機，是否圖利廠商賺暴利？許淑華指出，若全市223所學校廠商扣掉寒暑假，推估廠商一年淨利高達3010萬元，教育局每台販賣機月租金僅收1000元，換算下來，北市府一年收益只有267.6萬元，廠商收入明顯和使用費差額有明顯不合比例。

許淑華指出，教育局今年3月起開始推動試辦，在6月前共有9校設置9台販賣機，平均月收入近29萬元，扣掉設置成本，平均每台淨利15000元，若在全市223所學校，每校設置1台販賣機，扣除寒暑假以一年9個月計算，廠商一年淨利最少有3010萬元。

許淑華表示，台北市教育局每台販賣機月租金竟只收1000元，一年僅收益267.6萬元，兩者相差甚遠，她質疑賤租，有圖利廠商之嫌，且教育局試辦今年6月結束，8月就立刻發文要求全面實施，未免太倉促、草率，市府也沒有檢討回饋機制。

吳沛憶認為，過去柯文哲說要減塑取消販賣機，當時還引起不少家長質疑，如今卻朝夕令改，建置期間甚至沒有完整說明，設置販賣機還會耗費學校人力，有些學校老師須常巡視販賣機，看是否要通知廠商補貨。

許淑華和吳沛憶要求，教育局不得發文強制學校裝設智慧販賣機，必須要與學校、家長三方溝通協調，視需求裝設，在一週內提出檢討改進廠商與校方的回饋機制，並與廠商簽訂個資保密條款，避免學生個資流落他人手中。

北市府教育局主秘陳素慧表示，租金依照「市有公用房地提供使用辦法」，教育局曾做過4場說明會，但當時是針對學校，由學校代為轉達，有可能是學校轉達不清楚，將在18日、21日召開說明會對外說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法