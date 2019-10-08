雲林高鐵站誰爭取的？ 國、民兩黨又開戰了

2019-10-08 18:14

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨海線立委參選人張嘉郡今天公布競選主軸，端出高鐵雲林站做為主要政績，民進黨雲林縣黨部下午發布新聞稿說，劉建國全力爭取高鐵，並非張嘉郡，高鐵雲林站誰爭取再度成為選戰焦點。

對於雲林議長沈宗隆今天說張嘉郡「已經當選」，民進黨部主委廖丁賜說，根據黨內民調，蘇治芬是領先，才會徵召她參選海線立委。

廖丁賜強調，蘇治芬擔任9年縣長對於縣內的建設及發展讓雲林縣的能見度上升，過去4年擔任立委期間也與劉建國立委兩人不斷的替地方，向中央爭取經費、前瞻建設，是大家有目共睹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法