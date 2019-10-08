日本否認安倍致賀中華民國國慶 外交部：信任友人所轉交賀電

2019-10-08 14:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐福岡辦事處4日舉辦國慶酒會，會中罕見出現日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎的賀文，但日本政府後表示並未發出賀電。外交部今證實並說，福岡辦事處是接獲長期信任的政壇友人轉交，查證後了解日方未列入官方紀錄。外交部並重申台日關係友好，「我方與日方均充分了解情形，我方並掌握日方立場」。

福岡辦事處4日提前舉辦國慶酒會，日本首相安倍晉三及副首相麻生太郎不但致電文道賀，還雙雙以「中華民國」稱呼台灣，十分罕見。

但日本內閣官房副長官岡田直樹7日主持記者會時，有中國記者提及此事，詢問日本政府對台灣立場是否改變？岡田則回答說，安倍沒發出媒體提到的賀電。對於台灣，日本政府的立場就如1972年日中共同聲明所載明。

外交部發言人歐江安今天說明，駐福岡辦事處在籌備國慶日活動期間接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電。駐處事後發現該賀電並未出自日方的署名單位，經主動查證後了解日方未列入官方紀錄，因此該賀電也未計入我駐處國慶活動新聞稿的統計資料。

歐江安並說，相關發展情形我方與日方均有充分了解，並掌握日方立場。外交部也重申台日關係友好，溝通管道順暢，今後將持續發展雙方堅實的夥伴關係。本案將遵照行政院長的指示，依據查明結果，做必要處置。

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