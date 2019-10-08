新任公務員「難做人」 時力籲鬆綁3年禁轉調規定

2019-10-08 12:27

〔記者謝君臨／台北報導〕現行「公務人員考試法」規定，新任公務員3年內不得轉調，若是異地就業，恐讓公務員難以顧及家庭，更影響適婚、適生育年齡公務員的成家意願；對此，立法院時代力量黨團上午召開記者會呼籲修法，開放讓家庭有疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症，及養育3歲以下子女者，能不受此限制。

時力黨團主任陳惠敏表示，公務員設有服務3年內不得轉調的規定，如果分發到外縣市，將面臨3年的跨域就業，無論是生活成本或與家人分隔兩地，都是不小的負擔，呼籲修正「公務人員考試法」第6條，至少先允許家庭有合理需求的新任公務員，能夠不受限制進行轉調。

時力高雄市議員林于凱指出，已接到多位公務員反映。有台中、台北兩地相隔的夫妻，太太獨自照顧不足2歲的幼子，後來嚴重憂鬱到需要看精神科醫師；也有新進人員因此一報到就請育嬰留停，根本對機關人力調度無幫助，且即使報請育嬰留停，回到工作崗位後，依然要受「限制轉調」的3年條款。

陳惠敏說，根據資料顯示，初任公務人員幾乎都在適婚年齡的區間，且也符合衛生福利部所推廣的適合生育年齡，結果卻可能因為工作而與家庭分隔兩地。「國家在大力提倡各項少子化對策的同時，為何要初任公務員多等這3年？其他特殊考試，甚至要等到6年？36歲再生養子女難道是國家的期望？」

公務革新力量聯盟秘書長何昀峯認為，強留這3年對於機關未必是好事，這3年內公務員恐無心陞遷、只等轉調，更可能因家庭因素需時常請假或遲到早退，都可能會影響到同仁的工作效能。根據立法院預算中心報告，近年來，年齡輕和學歷愈高的公務員離職人數相對較高，長期恐不利公務人力素質提升。

陳惠敏呼籲，這項修法並不複雜，卻能夠友善、鼓勵有志於改革文官體制的青年朋友進入公務體系，希望在本屆立院最後一會期，能夠完成修法。

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