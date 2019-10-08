反送中》台灣也會變成這樣嗎？ 孩子用連儂牆呼籲撐香港

〔記者楊綿傑／台北報導〕香港反送中舉世關注，台灣各界陸續發聲力挺爭取民主自由，兒少也不落人後，今於立院外發起「兒童連儂牆」撐香港活動，在民間團體與家長支持下，除了為「香港大哥哥大姐姐加油」，也批評中國極權統治、暴力對待民眾，並呼籲香港政府應保障兒童權益不受侵害。
發起活動的台灣親子共學教育促進會，與大力協助香港示威者運送後勤物資的濟南教會合作，在教會外牆設置一個長達10公尺的戶外兒童連儂牆，讓孩子可以自由的在上面發表對於香港反送中抗極權的看法。並發表聲明，呼籲香港政府應謹守人權底線，不可以擴張警權，以維持秩序之名行壓迫兒童人權之實，做為「兒童權利公約」締約國，應該盡力保障兒童的生存與全面發展，使其免受剝削、虐待或其他不良影響。
台權會副秘書長施逸翔表示，未成年的香港民眾被打破頭、被暴力拘捕、失去人身自由、被性騷擾、被酷刑對待、被失蹤、被自殺。在台灣，只要有兒虐案被揭露，所有社會輿論就會動起來用力追究責任，但我們對香港侵害兒童基本人權的各種作為，台灣社會目前仍只是旁觀他人之痛苦的程度，甚至有點冷漠。
同為18歲以下的兒少，目前就讀中山女高高三的葉同學說，不管是香港或是台灣的學生，原本都不需要站上街頭面對催淚彈及胡椒噴霧，他們本該被保護、好好成長，而警察與政府本該是這些青少年的靠山，卻反而狠狠踐踏香港未來的下一代。
小六的自學生楊同學則分享，之前聽到香港發生的事情，內心充滿恐懼，一直問媽媽，台灣也會變成這樣嗎？她認為面對惡意的政權，香港的小孩都已經不怕危險，勇敢站出來了，「我們更不應該沉默」，她希望台灣永遠自由不被侵略，讓他們這一代能在這塊土地上安心長大。
記者實際詢問參與活動的國小學童，他們確實能夠說出反送中事件的相關內容，並強調自己來參加就是「珍惜台灣民主自由」，不願意台灣變成香港；一旁力挺孩子來參與的家長則感嘆，雖然他們只是小朋友，但對民主自由普世價值的理解，遠遠超過國內親共者及中共。
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台兒少也發起連儂牆撐香港活動。（記者楊綿傑攝）
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台灣親子共學教育促進會與大力協助香港示威者運送後勤物資的濟南教會合作，在教會外牆設置一個長達10公尺的戶外兒童連儂牆，讓孩子可以自由的在上面發表對於香港反送中抗極權的看法。（記者楊綿傑攝）