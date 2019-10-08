反送中》台灣也會變成這樣嗎？ 孩子用連儂牆呼籲撐香港

2019-10-08 12:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕香港反送中舉世關注，台灣各界陸續發聲力挺爭取民主自由，兒少也不落人後，今於立院外發起「兒童連儂牆」撐香港活動，在民間團體與家長支持下，除了為「香港大哥哥大姐姐加油」，也批評中國極權統治、暴力對待民眾，並呼籲香港政府應保障兒童權益不受侵害。

發起活動的台灣親子共學教育促進會，與大力協助香港示威者運送後勤物資的濟南教會合作，在教會外牆設置一個長達10公尺的戶外兒童連儂牆，讓孩子可以自由的在上面發表對於香港反送中抗極權的看法。並發表聲明，呼籲香港政府應謹守人權底線，不可以擴張警權，以維持秩序之名行壓迫兒童人權之實，做為「兒童權利公約」締約國，應該盡力保障兒童的生存與全面發展，使其免受剝削、虐待或其他不良影響。

台權會副秘書長施逸翔表示，未成年的香港民眾被打破頭、被暴力拘捕、失去人身自由、被性騷擾、被酷刑對待、被失蹤、被自殺。在台灣，只要有兒虐案被揭露，所有社會輿論就會動起來用力追究責任，但我們對香港侵害兒童基本人權的各種作為，台灣社會目前仍只是旁觀他人之痛苦的程度，甚至有點冷漠。

同為18歲以下的兒少，目前就讀中山女高高三的葉同學說，不管是香港或是台灣的學生，原本都不需要站上街頭面對催淚彈及胡椒噴霧，他們本該被保護、好好成長，而警察與政府本該是這些青少年的靠山，卻反而狠狠踐踏香港未來的下一代。

小六的自學生楊同學則分享，之前聽到香港發生的事情，內心充滿恐懼，一直問媽媽，台灣也會變成這樣嗎？她認為面對惡意的政權，香港的小孩都已經不怕危險，勇敢站出來了，「我們更不應該沉默」，她希望台灣永遠自由不被侵略，讓他們這一代能在這塊土地上安心長大。

記者實際詢問參與活動的國小學童，他們確實能夠說出反送中事件的相關內容，並強調自己來參加就是「珍惜台灣民主自由」，不願意台灣變成香港；一旁力挺孩子來參與的家長則感嘆，雖然他們只是小朋友，但對民主自由普世價值的理解，遠遠超過國內親共者及中共。

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