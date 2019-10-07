保證沒聽過！ 小英第一次用馬祖話講「蔡英文當選」

2019-10-07 16:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今天到馬祖參加「媽祖在馬祖昇天祭」活動，在關心馬祖地方建設之餘，還為民進黨連江縣立委提名人李問加油打氣；李問還邀請蔡英文到由軍事據點改建的刺鳥咖啡書店，品嘗馬祖在地美食，已經學了不少馬祖話的李問，教蔡英文用馬祖話高喊「蔡英文，當選」！「李問，當選」！

刺鳥咖啡書店老闆曹以雄特地準備了馬祖傳統美食或在地食材，包括繼光餅製成的「馬祖漢堡」、黃金餃、紅糟蛋糕，搭配馬祖涼茶，藉由食物了解馬祖文化。

除了曹以雄外，行政院顧問郭友欽、前南竿鄉鄉長暨連江縣桌球委員會主委林樹清、長慧環境公司總經理潘秉宗、南萌咖啡館老闆董逸馨等，一起向蔡英文介紹馬祖，也探討馬祖未來的發展。

李問說，他除了向蔡總統說明自己揹著氣球，徒步四鄉五島68公里，見證馬祖前人開拓家園的艱辛，更受鄉親的熱情感動；也提及開辦「氣球哥哥李問的課後英語教室」，教馬祖小朋友觀光英語，並用英語朗讀在地創作繪本。

幾位貴賓也向總統分享大家關注的議題，包含交通與醫療建設、在地文化傳承、島嶼觀光發展、海洋廢棄物等環境問題等。蔡總統專注傾聽，也承諾只要是馬祖發展的需求，政府絕對會全力支持。

李問說，他和與會的貴賓談論馬祖的未來，讓蔡總統了解馬祖向前邁進的潛力和挑戰，收穫滿滿；李問說，他會努力打拚爭取民眾支持自己當選，也將實踐自己的承諾－與馬祖走向世界，讓世界看見馬祖。

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