台美「太平洋對話」美副助卿：我代表川普和龐皮歐來

2019-10-07 12:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美今（7）舉行首屆「太平洋對話」，美國國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）開幕致詞時罕見強調「我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」，重申美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，也強調台灣是太平洋與世界的夥伴，美台將繼續合作，促進印太區域自由開放且繁榮。

台美今上午舉行首屆「太平洋對話」，是「政府與政府間的政策對話」，由外交部長吳釗燮與特別來台的孫曉雅共同主持。

吳釗燮致詞時分享，台灣透過農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠太平洋人民，也與理念相近國家合作，透過全球暨合作訓練架構（GCTF）提供太平洋官員與專家在公衛、環保、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關訓練，成為國際援助的良善典範。

吳釗燮話鋒一轉批評，但此行之有年的合作模式現在遭受威權國家的挑戰，中國挖角台灣友邦，「台灣模式若被中國模式取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱」。吳釗燮並以中國近10年在南海擴張說明，「不要讓太平洋成為另一個南海」。

吳釗燮強調，自由與開放是台美及其他民主國家的共同利益，相關國家需共同平衡中國侵蝕現狀的擴張作為，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序與和平。

孫曉雅致詞時，明確重申美國對印太區域的願景，是以繁榮經濟、良好治理與安全為3大支柱，「我們希望看到夥伴從發展中獲益」，例如公開透明與問責，或如融資不應導致無法永續的債務；自由航行也與美國利益一致，美國也將與太平洋夥伴一同增進區域面對自然天災的韌性。

孫曉雅並強調美國對太平洋區域的承諾一如以往，且為了太平洋人民的福祉與繁榮，將會繼續深化此承諾，這包括了自由等重要的共享價值在內。

孫曉雅明確地說，這項承諾始於川普總統，他特別在橢圓辦公室接待了密克羅尼西亞聯邦、帛琉和馬紹爾群島的領導人們；國務卿龐皮歐也在8月訪問密克羅尼西亞，並會見馬紹爾等國領袖。孫曉雅接著說，「而我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿，啟動這項對話」。

孫曉雅指出，美國政府與太平洋區域的夥伴關係自二戰後就開始了，美國政府並已承諾上億美元的新援助，包括珊瑚礁保育、因應氣候變遷所需設備、數位能力培育等內容。

孫曉雅也說，今天這項對話機制也是要持續討論如何擴大援助內容以及人員編制，而台灣在各項專業方面擁有傑出成就，美國與台灣在因應天災、環境保護與強化法治等方面都有長年的合作經驗，現在要共同合作克服大家面對的困難；「正如美國多次強調的，台灣是可信賴又負責的夥伴，對太平洋與世界都是一個良善的力量，這也是為何我們堅定支持台灣與太平洋島國間的關係」。

孫曉雅率領的美國訪團包括美國國際開發總署太平洋及蒙古代表團副處長卡拉漢（Sean Callahan）與美國國務院亞太局台灣協調處副處長戴德年（Daniel Delk）等人，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今也出席致詞。

另日本代表沼田幹夫、加拿大代表芮喬丹、英國副代表畢騰安、紐西蘭代表涂慕怡（Moira Turley）等理念相近國家代表出席參會，我太平洋友邦則有吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）、諾魯駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）和馬紹爾駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）等3國大使出席與會，帛琉大使據悉不在台灣，並未出席。

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