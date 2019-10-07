習政權有別於納粹？ 專家點破：中國走向新集權、類納粹化

2019-10-07 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國1日舉行建政70週年國慶活動，大閱兵、群眾遊行場面看來氣勢磅礡。中國戰略分析智庫研究員鄧聿文今（7）天撰文分析，這場大慶的表演無疑說明，中國國家領導人習近平已將中國導入「新集權」之路，稱之為「類納粹化」。

根據《上報》報導，鄧聿文指出，從外在形式而言，這場大慶確實是視覺饗宴，幾乎接近完美。然而，刻意凸顯形式的「完美」讓人們看到它內裡精神的貧乏和醜陋，而大多數中國民眾似乎陶醉在視覺享受，祝福祖國生日快樂、驕傲解放軍的武器厲害，甚至感恩共產黨的領導。

鄧聿文認為，習政權與希特勒的納粹政權還是有所區別，習政權「重新撿起馬克斯主義的階級鬥爭觀」，與納粹不同的是，它沒有鼓吹中國人種的優越，反而是虛構民族復興的使命由中共來承擔，向世人灌輸中國是帶領中國實現民族復興的唯一政治力量。

鄧聿文表示，人民解放軍是由中共創建，中共取得政權後，解放軍成為國家的軍隊，但實質上還是「黨的軍隊」，所以中共要求任何時候軍隊都要聽黨的指揮。黨和人民利益衝突時，不可能指望它保衛人民。黨權高於所有權力，完全控制輿論權和大部份關鍵經濟權力，「它不須像納粹當年動用私人武裝，威懾眾敵和不聽話的人，就能讓大眾任其擺佈」。

鄧聿文認為，這是一種不同於納粹的新型極權統治，可稱為「有彈性的硬極權政權」，因為它不常對外炫耀武力，反而高唱和平；對民眾要求會做適當讓步和妥協，但它是以暴力來維持政權安全的，許多民眾欣賞中共的這套統治方式，中國正往「類納粹」之路加速前進。

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