韓國瑜請假拚大選？柯文哲：第一步走錯後來都很難

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨高雄市議員陳致中昨晚爆料，國民黨總統參選人韓國瑜將於10月14日或15日，開始請假拚總統大選，確定缺席市政總質詢，不過韓國瑜競選總部仍對外表示，請假時間未定，還在最後評估。
對此，台北市長柯文哲今早受訪直言，第一步走錯，後來怎麼弄都很難。
柯文哲表示，2016年朱立倫也有前例，他不曉得當時怎麼處理，現在沒有印象，不過老實講，那個只要一選下去就亂掉了，「坦白講，一天24小時，我們就算，一天24小時，不太容易，這個我自己非常清楚。」
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〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨高雄市議員陳致中昨晚爆料，國民黨總統參選人韓國瑜將於10月14日或15日，開始請假拚總統大選，確定缺席市政總質詢，不過韓國瑜競選總部仍對外表示，請假時間未定，還在最後評估。
對此，台北市長柯文哲今早受訪直言，第一步走錯，後來怎麼弄都很難。
柯文哲表示，2016年朱立倫也有前例，他不曉得當時怎麼處理，現在沒有印象，不過老實講，那個只要一選下去就亂掉了，「坦白講，一天24小時，我們就算，一天24小時，不太容易，這個我自己非常清楚。」
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