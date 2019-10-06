卓榮泰︰馬英九還在說風涼話 想擺脫過去執政對台困境

2019-10-06 15:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨主席卓榮泰今天啟動全台73選區大巡走，首站來到新竹市為參選人鄭宏輝造勢，他對馬英九如今還在說風涼話，十分不以為然，認為馬是要擺脫過去所給台灣造成的困境，才會如此口不擇言，對此他非常遺憾。

柯文哲稍早說芒果是農夫種的，搞破壞的是政治，對此卓榮泰說他不想回應太多柯文哲的話，因為柯想把自己變成焦點，他不能讓柯如願。

卓榮泰說，關於香港事件，大家應嚴肅、謹慎地面對，馬英九對此說三道四，他認為非常不當，因為過去幾年來中國為何對台灣得以恣意長驅直入，馬英九自己應該有所檢討，民進黨今天已經沒有在檢討馬英九了，如今他還在說風涼話，應該是要站在現在政府的立場，共同對抗任何外來的入侵勢力才對，這點他覺得是非常地遺憾，也許是因為選舉到了，馬英九開始無所不用其極地來擺脫他過去所給台灣造成的困境，這點台灣人民看在眼裡，是非常清楚地。

他說，蔡總統在對台灣主權與國家安全的立場上，從來不會受到人民的質疑，民進黨也會堅守立場下去。

當被問到柯文哲說民進黨現在在打所謂「降溫的戰術」，認為投票率低民進黨就會贏。對此卓榮泰說「他從來不會知道我們的戰略！」

卓榮泰說，今天開始全國73個選區大巡走，第一波全台所有選區走一遍，之後進入總統與立委競選總部成立的階段，再來檢討哪些是熱戰區、哪些是決戰區，會做重點性安排，再做下個階段的選戰部署。

外界問到是否總統與立委會有所謂「分裂投票」的危機時，卓榮泰也不否認，他說希望努力讓總統的影響力能夠擴及立委選情，所有選區都能讓總統的輔選組織與立委合併，再持續向上拉抬、提升。

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