李佳芬嘆這一年來生活「驚濤駭浪」 與韓國瑜「換手抓癢」

2019-10-06 13:06

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬，今天北上新北市為國民黨提名的立委參選人羅明才站台，她形容自己這一年來的生活驚濤駭浪，過去被攻擊、被責備的，都沒有這幾個月加起來多，她跟韓國瑜兩人現在是「換手抓癢」，「他被攻擊，我就安慰他；我被攻擊，他就安慰我」。

李佳芬在支持者簇擁下到場，上台致詞約10分鐘後，又被簇擁離場；李佳芬雖然來去匆匆、致詞簡短，但在藍軍大票倉新店的支持者面前，李佳芬以感性又帶些悲情的口吻說，這一年很特別，原本已經可以準備退休，沒想到韓國瑜帶著她坐雲霄飛車，一坐就開始驚滔駭浪，過去幾十年被攻擊、被責備的，可能都沒有這幾個月加起來多。

李佳芬說，很多朋友關心他們夫妻好不好？韓國瑜都會說，沒有關係，形容夫妻兩人現在是「換手抓癢」，「他被攻擊，我就安慰他；我被攻擊，他就安慰我」。還說自己很心疼支持者，支持者看到她被攻擊，每次見面就擁抱她，給他安慰，甚至掉眼淚，她相信，「再辛苦的路，走過來，就是我們的」。

李佳芬說，對他們夫妻來說，選舉是小事，最重要的是整個國家社會的發展；整個國家最重要的就是錢，「錢、錢、錢」，只有錢才能讓國家發展；只有錢，才能照顧社會每一個階層；只有錢，才能有足夠的經濟辦好教育、照顧弱勢團體。政府最重要的要開源，就是要賺錢，政府賺錢就是要照顧每一個老百姓、各行各業。

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