氣？盧秀燕切割台中城市棒球隊 基金會最壞打算：放棄經營

2019-10-05 23:14

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市棒球基金及城市棒球隊運作問題越演越烈，台中市府今天傍晚發文表示，因為並未收到台壽保（城市棒球隊）的申請公文，因此，「市長盧秀燕未兼領隊」，也請棒球隊另遴選專業人士出任領隊。

對此，基金會負責人，同時也是棒球隊的副領隊廖豊民舉出多項例證，包括領隊的制服已託運動局送交市長，證明運動局知道市長是領隊。

但他強調，市長是不是球隊領隊不是重點，重點是當初是由台壽保及台中市府共同協議，由基金會來管理球隊，現在球隊營運因一千萬的補助卡關有問題，就算是議會決議，但市府卻連市長是不是領隊都要撇清，讓人心寒。

他表示，下週一將和台壽保談論如何因應，最壞打算，棒球基金會不管理球隊也沒關係。

對此，運動局長李昱叡表示，一千萬的補助市府尊重議會因此暫不發出，但會提供其他相關協助，至於基金會管理球隊他認為應該是台壽保和基金會的協議，現任市府並未參與協議委託。

而原本李昱叡一再強調，基金會背後有台彩以及台壽保公司，「要募款運作應該沒有問題」，但當記者詢問，廖豊民下週可能會和台壽保公司討論，基金會最壞可能不再負責棒球隊的管理時，他則為之一愣，表示：這必需要市府及台壽保討論，不是基金會自己可以決定的。

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