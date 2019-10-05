高嘉瑜、黃珊珊會選誰？ 柯文哲在白晝之夜回答了！

2019-10-05 22:31

〔記者楊心慧／台北報導〕2019台北白晝之夜今晚6時在台北大直及內湖地區登場，並在明天上午6時結束，現場有不少人參與，觀看表演及各種藝術作品，台北市長柯文哲也在現場致詞，由於即將擔任副市長的議員黃珊珊和「港湖女神」高嘉瑜同台，他笑說，以前高嘉瑜曾問他，她和黃珊珊會支持誰，還好今年只有高嘉瑜要選，就沒有這個問題。

白晝之夜現場有超過45場演出與22處藝術裝置，串連19場響應活動，連續展出12小時，美麗華周邊有多場互動創作表演，也有不少民眾體驗「水燈塗鴉」，利用筆刷、噴霧在光束牆面創作，甚至還有AR體驗作品《眾幻之門》，讓民眾玩得非常高興。

柯文哲在現場欣賞幾件藝術作品，還與法國在台協會主任公孫孟體驗奧地利藝術家歐文．沃姆裝置作品《一分鐘雕塑》，並拍下合照，相當有趣。

柯文哲說：「之前在選舉的時候，高嘉瑜還問我說，她們（高嘉瑜和黃珊珊）兩個我要支持誰，讓我很難回答，不過還好今年這次只有高嘉瑜要選，就沒有這個問題。」

柯文哲表示，白晝之夜有都市創新和公共藝術兩大核心主題，也是全球性的城市夜間藝術節，白晝之夜舉辦至今已第四屆，今年辦在大直內湖，這地方有娛樂、媒體和科技三大產業，讓白晝之夜更增添趣味性，10月除了白晝之夜外，還有大內藝術節、台北時裝周、2019年台北公共地景藝術季、再見塔塔悠等系列活動，歡迎民眾參加。

雖然今年白晝之夜已快結束，但2019年台北地景公共藝術計畫設在白晝之夜活動附近，今年以內湖美堤河濱公園、上塔悠公園為場域，主題為「憶河踏悠．再見塔塔悠」，至10月27日有一系列活動可參與，包含像是地景主題工作坊、地景藝文導覽等，高達15場精彩活動，現場還有3件主題作品，民眾可前往欣賞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法