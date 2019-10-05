北市廚餘生質能廠喊明年啟用 扯！至今還沒招標

2019-10-05 18:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市環保局規劃設置「廚餘生質能廠」，預估每日處理可達200公噸、每年可望發電約1000萬度，估計2020年啟用，但市議員周威佑今天下午在議會警政衛生部門質詢時關心進度，環保局長劉銘龍答覆，生質能廠將採BOT案模式招商，今年9月進行可行性評估，引來周威佑不滿，大罵環保局過去4年在幹什麼，到現在還才做可行性評估。

劉銘龍趕緊解釋，過去在進行選址檢測、選址鑽探與相關資料蒐集，在未來促參招標時可以節省時間，對廠商也比較有保障。

但周威佑不認同，他說，2015年就喊說2020年要啟用，但目前經過4年時間，這期間桃園在2017年規劃、今年7月已經開始動工，但北市府經過4年時間，才開始要作可行性評估的委託案，他酸劉銘龍，「局長你不要搞到你下台、市長柯文哲下台，還不見蹤影」。

周威佑追問，何時進行該案BOT招標，對此，劉銘龍說，按照程序規劃，希望明年4月要完成最具投資人的效益評估，並舉辦地方說明會，大概到9月才會公告招商，一切按照法定程序。

周威佑說，環保局在2015年說大話2020年啟用，卻是2020年才招標，他要看明年到底會不會招標、最後見真章。接著質詢的市議員許淑華也說，環保局不要只會一直規劃設計、編預算，但什麼東西都沒有，選址也不敢跟議會報告，就怕民眾抗議。

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