台灣被中國統一了嗎？中市府簡報用簡體字挨批

2019-10-05 10:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市建設局4日在大里區公所進行「大里區公兒23共融式公園統包工程案」簡報時，內容竟然使用簡體字，市議員李天生痛批，難道「台灣已經被中國統一了嗎」？當場提出強烈指責，並要求市府全面檢討，不得再有類似情形發生。

大里區長鄭正忠說明，簡報人沒有事先檢查隨身碟檔案內容，直接將隨身碟插入公所電腦播放系統進行簡報，由於沒有選擇字型，結果自動轉檔跳至簡體字，因而出現差錯，並非故意使用簡體字；未來將嚴格要求簡報前，應該事先檢查簡報檔案資料，避免出錯。

李天生指出，這項簡報，分別由統包團隊報告工程規畫草案，並由身障兒童權利推動促進會會長周淑菁介紹共融式兒童遊戲設施，不料後者簡報時全部使用簡體字，引起嘩然。

李天生當場強烈指責，政府官方簡報，竟然使用簡字體，實在離譜，難道「台灣已經被中國統一了嗎」？他質問是否複製中國檔案報告，是否第一場舉辦，曾經在其他地方發表過嗎？要求當事人提出說明。

簡報人強調，她的簡報檔是使用繁體字，只是放映在螢幕上的內容卻出現簡體字，應該是公所電腦播放系統的問題；會議主持人解說，大家拿到的紙本簡報資料確實是繁體字；大里區長鄭正忠當場要求工程人員追查瞭解。

李天生強調，他尊重簡報人，聽取簡報時並沒有立刻制止，問題是當事人態度輕忽，沒有發覺改正，同時如果是複製中國檔案資料，十分不可取，至於政府官方機關在正式場所使用簡體字進行簡報，則是茲事體大，問題嚴重。

他質疑，其他市府機關都有可能出現類似問題，要求全面進行清查，未來不得再有同樣情形發生。

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